Dibeybe, Kamu Harcamalarına Paralel Yolu Reddetti

SİYASİ ANLAŞMAZLIKLAR DEVAM EDİYOR

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Temsilciler Meclisinin “Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu” için bütçe onaylamasının ardından, “kamu harcamalarına paralel bir yolun açılmasını” reddettiğini açıkladı. Hükümete bağlı “Hakomitna” platformundan yapılan duyuruya göre, Dibeybe, Devlet Yüksek Konseyinden bazı üyelerle bir araya gelerek, “siyasi ve ekonomik gelişmeler ile istikrar sağlama, kurumları birleştirme ve milli ekonominin paralel müdahalelerden korunması” konularını ele aldı.

KAMU HARCAFLARI ÜZERİNDEKİ UYARILAR

Libya Başbakanı Dibeybe, hükümetinin “yasal çerçeveler dışında kamu harcamalarına paralel herhangi bir yolun açılmasını kesin şekilde reddettiğini” belirtti. Yasal çerçeveler dışındaki harcamaların devlete büyük mali yükler getirdiğini ifade eden Dibeybe, “Bu uygulamalar gerçekçi olmayan hedeflere harcanıyor. Daha sonra kamu borcu olarak karşılanıyor ve bu da vatandaşların cebindeki paranın kesilmesine, gelirlerinin azalmasına neden oluyor.” dedi. Ayrıca, Libyalıların birleşik mali sistem dışındaki yüksek projelerden fayda sağlama olasılığının bulunmadığını vurguladı.

BÜTÇE VE EKONOMİ UYARILARI ÜZERİNE

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’e seslenen Dibeybe, son iki yılda genel bütçe dışında harcanan 100 milyar dinarın akıbetinin açıklanmasını istedi. Dibeybe, ekonomi uzmanlarının, yasalara aykırı olmasına rağmen paralel bütçenin kabul edilmesinin, dolar kurunun yükselmesine yol açabileceği uyarısında bulunduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, Libya’nın doğusundaki Bingazi’de bulunan Temsilciler Meclisi’nin bütçe onaylamasından hemen sonra geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Eylül 2021’de TM’nin Dibeybe hükümetinden güvenoyunu geri çektiğini duyurmuş ve ardından yeni bir hükümet kurulması çağrısı yapmıştı. Başbakan Dibeybe ise yeni bir hükümetin ancak seçimler ile kurulabileceğini ve seçimler yapılana kadar mevcut hükümetin görevinin başında olduğunu dile getirmişti.