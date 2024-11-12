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“DiCaprio 50. Doğum Gününü Kutladı”

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DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, 50. doğum gününü Los Angeles’ta düzenlediği büyük bir partiyle kutluyor. Hollywood Hills bölgesindeki evinde gerçekleştirilen bu özel etkinlikte Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom ve Stevie Wonder gibi ünlü isimler yer alıyor.

STEVE WONDER’DAN DÜZENLİ BİR ŞARKI PERFORMANSI

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri, ünlü müzisyen Stevie Wonder’ın piyano başında DiCaprio için “İyi ki Doğdun” şarkısını icra etmesi oldu. Katılımcılar hep bir ağızdan bu şarkıyı söylerken, DiCaprio’nun İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti de ünlü sanatçının yanağından bir öpücük alarak dikkati çekti.

AİLESİ DE GECEDEN BOŞ KALMADI

Etkinlikte Leonardo DiCaprio’nun 81 yaşındaki babası George DiCaprio ve üvey annesi Peggy DiCaprio da davetli olarak yer aldı. Bu özel kutlama, DiCaprio’nun hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalarda kalıyor.

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