Dicle Baraj Gölü, Eğil’de Ziyaret Ediliyor

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yer alan Dicle Baraj Gölü, ziyaretçilere sunduğu muhteşem manzara ile dikkat çekiyor. Misafirler, teknelerin yanı sıra sürat motorlarıyla da güzel görüntülerin tadını çıkarıyor. Kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulunan Eğil, tarihin derinliklerine uzanan birçok uygarlığa ev sahipliği yaparken, inanç, doğa ve kültür zenginlikleriyle de önemli bir cazibe merkezi haline geliyor. Dicle Baraj Gölü, sunduğu su sporları ve tekne turları ile doğa, kültür ve inanç turizmi yapanların uğrak yeri oluyor.

SU SPORLARINA YÜKSELEN İLGİ

Ülkenin diğer bölgelerinden gelen ziyaretçiler, tekne turlarının yanı sıra jet ski gibi heyecan verici su sporlarına da yöneliyor. İşletmeci Onur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Küçüklüğümden beri baraj kenarında restoran, tekne ve kafe işletiyorum” dedi. Kılıç, bölgeye tekne getirdiklerinde misafirlerin ilgisinin artığını ve zamanla farklı su sporları seçenekleri geliştirdiklerini aktardı. Başlangıçta baraj gölüne jet ski getirdiklerini ifade eden Kılıç, “İlk olarak iki jet ski getirdik ama ilgi büyük olduğu için yetersiz kaldı. Daha sonra bu sayı 5’e çıkarıldı” diye belirtti. Kılıç, “Deniz motorunu görenler çok şaşırıyor. ‘Deniz arabası, Lamborghini, yüzen araba’ diyorlar. Fotoğraf çekmek isteyenler sıraya giriyor” ifadeleriyle ilgiyi vurguladı.

GEZİLERDEN MEMNUNİYET

Tekne kaptanlığı yapan Berdan Laçin, ilçeye olan ilginin arttığını ve gelen misafirleri memnun etmek için özveriyle çalıştıklarını söyledi. Laçin, “Ziyaretçiler, tekne turuyla Asur Kalesi’nin etrafını ve tarihi yerleri görme fırsatı buluyor. İlgi oldukça güzel. Misafirler jet ski ve jet car’a biniyor” dedi. Turizm sezonunun iyi gittiğini belirten Laçin, tüm beklentilerin bu şekilde devam etmesini umduğunu ifade etti. Ziyaretçilerden Bayram Akın da ilçeye sık sık geldiğini, sürat motoru ile harika zaman geçirdiğini aktardı. Akın, “Kabirleri ziyaret ettik, doğa gezisi ve piknik yaptık, jet skiye bindik. Çok eğlendik ve gezimizden memnun kaldık, herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.