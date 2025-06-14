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Dicle’de Mehmetçik Piknik Düzenledi

DİCLE İLÇESİ’NDE JANDARMA KUTLAMASI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Mehmetçik, Jandarma Teşkilatının 186’ncı kuruluş yıl dönümünü öğrencilerle coşkuyla kutladı. Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde yer alan Yardımcı Mezrası İlkokulu’nu ziyaret eden Mehmetçik, burada öğrencilere sürpriz yaparak piknik düzenledi.

ÖĞRENCİLERLE UNUTULMAZ ANLAR

Jandarma Teşkilatının 186’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı astsubay Ali Aydın ve beraberindeki askerler, öğrencilere keyifli ve unutulmaz anılar yaşattı. Öğrenciler, kendilerini ziyaret eden askerlere teşekkür ederek, Mehmetçiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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