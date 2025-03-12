Dicle’de Şiir Yarışması Ödülleri Verildi

ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Müftülüğü, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında ödül töreni gerçekleştirdi. Ortaokullar arasında yapılan şiir yarışması, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda yapıldı.

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLER BELİRLENDİ

Yarışmada öğrencilerden Abdullah Kozan, Nisanur Ökmen ve Ecrin Kurt ilk üçe girerek ödül kazanma başarısı gösterdi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Dicle İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, Dicle İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı İsmail Alpboğa ve Bozoba Ortaokul Müdürü Zeki Kozan takdim etti.