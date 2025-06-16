DİCLE’DE Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEPLERİ KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi’nde meydana gelen örtü yangını, ekiplerin iki saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın, öğleden sonra saat 17.30 civarında patlak verdi. İhbar üzerine hemen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Dicle Belediyesi’ne ait iş makineleri de destek vermek için olay yerine geldi. Yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf etti ve yangın kontrol altına alındı. Ayrıca bölgede ilerleyen saatlerde soğutma çalışmaları devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

15 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Dicle Belediyesi Eş Başkanı Aysel Baran, yangının boyunca yaklaşık 15 hektarlık bir alanın etkilendiğini söyledi. Baran, “Şu anda olay yerindeyiz. İlk gelen bilgilere göre, yangının sebebi elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar olarak değerlendiriliyor. Belediyemiz, iş makinesi ve zabıta ekiplerimizle birlikte yangını söndürmek için çalışıyoruz. Yaklaşık 15 hektar alan yandı” şeklinde konuştu. Yangın sonrası yapılan incelemelerin sonuçlarının, ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.