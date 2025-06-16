Dicle’de Yangın Kontrol Altına Alındı

DİCLE İLÇESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsal Kırkpınar Mahallesi’nde çıkan örtü yangını, ekiplerin 2 saatlik yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın, 17.30 sıralarında meydana geldi. Yangının çıktığı bölgeye ihbar üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, Dicle Belediyesi’ne ait iş makineleri de olay yerine gönderildi. Yangın, yapılan müdahalelerle kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

YANGINDA 15 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Dicle Belediyesi Eş Başkanı Aysel Baran, bu olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Baran, yangının yaklaşık 15 hektarlık bir alanda etkili olduğunu belirtti ve “Şu anda olay yerindeyiz. Bize gelen ilk bilgide 2 saat önce elektrik direğinden çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu şeklindeydi. Belediyemizin iş makinesi, zabıta ekiplerimizle birlikte olay yerinde yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 15 hektar alan yandı” ifadelerini kullandı.