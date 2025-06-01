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Dicle’de Yılan Isıran Çoban Hayatını Kaybetti

DİCLE İLÇESİNDE YILAN ISIRMASI OLAYI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde hayvan otlatan Rıdvan Yılmaz (32), yılan tarafından ısırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olay, Dicle ilçe kırsalındaki Taşağıl Mahallesi’nde, önceki gün akşam saatlerinde gerçekleşti.

KÖYLÜLERİN YARDIMIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Hayvanlarını otlatırken yılanın saldırısına uğrayan Rıdvan Yılmaz, çevredeki köylüler tarafından hastaneye götürüldü. Ancak Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Yılmaz’ın cenazesi, otopsinin tamamlanmasının ardından Dicle ilçe merkezinde defnedildi.

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