Dicle Elektrik, 2 Milyar TL LED Yatırımı

DICLE ELEKTRIK’IN YATIRIM REKORU

Dicle Elektrik, 2 milyar TL’yi aşan LED aydınlatma şebekesi yatırımı ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 21 dağıtım şirketi arasında lider konuma yükseliyor. 2022 yılından bu yana 900 kilometreyi aşan LED aydınlatma hattı kurarak çevre dostu ve ekonomik teknolojilerle modern şehircilik anlayışına öncülük eden şirket, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefi için yatırımlarını devamlı sürdürmekte. Çevre dostu teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektördeki liderliğini güçlendiren Dicle Elektrik, özelleşme sürecinin başladığı 2013 yılından bu yana Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunuyor. LED aydınlatma alaındaki bu büyük başarıyla, Türkiye genelinde dikkat çekici bir konuma ulaşmış durumda.

ENERJI VERIMLILIGI HEDEFIMIZ

LED dönüşümünün yalnızca teknik değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel bir değişim olduğunu belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, projelerin arkasındaki vizyonu “LED aydınlatma projelerimizi sadece enerji verimliliği hedefiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilir kent aydınlatmasının sağlanması ve modern şehircilik anlayışına katkı sunmak amacıyla hayata geçiriyoruz” sözleriyle aktardı. Bu dönüşümle çevreye duyarlılıklarını artırmayı ve uzun vadede hem bölge halkına hem de ülkeye enerji tasarrufu sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

EN FAZLA LED YATIRIMI YAPILDI

Arvas, “Dicle Elektrik’in gerçekleştirdiği LED yatırımları sadece nicel anlamda değil, kullanılan malzeme ve teknoloji açısından da sektör standardını yukarı taşıyor. 2022 yılından itibaren kurulan 900 kilometrelik LED şebekede, 30 bin adet galvanizli aydınlatma direği, 36 bin adet farklı güçlerde LED armatür ve bin 500 kilometre uzunluğunda 4×16 alüminyum iletken kullanıldı. 2013 yılından bu yana, hizmet bölgemizde yer alan illere yaklaşık 62 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. Tesis ettiğimiz LED şebekenin güncel yatırım bedeli ise 2 milyar TL’yi geçti. Bu veriler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın istatistiklerinde de açıkça görülüyor. 21 elektrik dağıtım şirketi arasında en fazla LED yatırımını biz gerçekleştirdik” dedi.

LED TEKNOLOJISININ AVANTAJLARI

Dicle Elektrik’in bölge genelinde yaygınlaştırdığı LED teknolojisi, sadece ekonomik anlamda değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli yararlar sunuyor. “Light Emitting Diode” yani “Işık Yayan Diyot” teknolojisi, klasik ampullere göre çok daha düşük enerji tüketimiyle daha uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Enerjinin büyük bir kısmını doğrudan ışığa dönüştüren LED’ler, enerji kayıplarını en aza indirirken çevre dostu nitelikleriyle dikkat çekiyor. Dicle Elektrik’in bu yatırımları sayesinde, şehirler daha estetik ve güvenli hale gelirken, enerji faturalarında da önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

– DİYARBAKIR