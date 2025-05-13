Dicle Elektrik, Bilimsel Çalışmalara Destek Veriyor

Geleceğin Bilim İnsanlarına Destek

Dicle Elektrik, geleceğin bilim insanlarını destekleme misyonunu devam ettirerek Dicle Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu’na ana sponsor olarak katkı verdi. Sempozyumda, Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, özelleşme sürecinin başladığı günden bu yana yapılan yatırımlar sayesinde bölgede 58 milyar kilovatsaat enerji israfının önlendiğini belirtti. Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını hedefleyen Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunuyor ve bilimsel çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Üniversitelerle İş Birliği

DUFEBLAS’ta söz alan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, 2013 yılından beri yapılan yatırımlar sonucu 58 milyar kilovatsaatlik enerji israfının önlendiğini dile getirdi. “1.3 milyon abonemiz artık akıllı şebekeye entegre. Yapay zeka ve dijitalleşme yolculuğumuzda üniversitelerle iş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Tüketim Artışları ve Riskler

Türkiye genelinde en yüksek enerji tüketilen bölgede hizmet verdiklerini ve trafo sayısı bakımından birinci olduklarını söyleyen Nedim Tüzün, enerji tüketimi ve kayıplarıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Tarımsal sulama kaynaklı kaçak kullanımın ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan Tüzün, son 4 ayda tüketimin yüzde 50 arttığını belirtti. Bu durumun enerji güvenliği ve arz sürekliliği açısından ciddi riskler taşıdığını ifade eden Tüzün, sürdürülebilir bir gelecek için kayıt dışı tüketimle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Bölgedeki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Nedim Tüzün, Dicle Elektrik’in hizmet alanında kurulan Güneş Enerji Santrallerinin (GES) sayısının 947’ye yükseldiğini, bunların çoğunun yüksek kapasiteli tesisler olduğunu kaydetti. Toplam kurulu gücün 1.2 GW seviyesine ulaştığını dile getiren Tüzün, bu potansiyelin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı DUFEBLAS, farklı salonlarda yapılacak paralel oturumlarla 3 gün sürecek.