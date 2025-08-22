Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Borçlar Kesildiğini Açıkladı

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Diyarbakır’ın Yaprakbaşı ve Düzova köylerinde tüm abonelerin elektrikleri ile ilgili çıkan kesintilere dair iddiaları yanıtladı. Arvas, “Bütün köylerimiz enerjidir. Sadece borcu olan abonelerimizin elektrikleri kesiktir. Kaçak elektrikle ilgili geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı. Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili mağduriyetlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

MAĞDURİYET İDDİALARI

Arvas, “Son günlerde Diyarbakır’ın Yaprakbaşı ve Düzova köylerinde sadece 3 abonenin borcundan dolayı bütün abonelerin elektriğini kestiğimizi söyleniyor. İşin aslını açıklamak isterim. Kaynaklanan kayıp kaçak oranı yüzde 90’a yaklaşmış durumda. Operasyon sırasında Yaprakbaşı’ndaki abonelerimizin yalnızca 3 tanesinin borcu yoktu. Diğer tüm abonelerin borcu bulunuyordu” dedi. Toplam borçlarının ise 150 milyon TL olduğunu vurguladı.

UZLAŞMA GİRİŞİMLERİ

Arvas ayrıca, “Diyarbakır’da çeşitli valilik ve kaymakamlıklarla birlikte uzlaşma konusunda adımlar attık. Bu adımlar, borcun yarı yarıya indirilmesi gibi önemli indirimleri de kapsıyor. Bugüne kadar sadece 30 abone uzlaşmaya geldi ve kendileriyle anlaşmalar yaptık. Bu abonelere jeneratör desteği sunduk” diye ekledi. Düzova köyü ile ilgili ise henüz bir uzlaşma süreci yaşanmadığını belirtti. Düzova’nın borcunun 250 milyon TL olduğunun altını çizdi.

KAÇAK ENERJİ MÜCADELESİ

Arvas, kaçak enerji ile olan mücadelelerinin süreceğini dile getirerek, “Her iki köyümüzde de meskenlerde herhangi bir kesinti yoktur. Enerjisi olan tarımsal sulama yapan abonelerimize jeneratör desteğimiz bulunmaktadır” açıklamasını yaptı. Borçlu abonelerin uzun yıllardır ödemelerini yapmadığını dile getiren Arvas, “6-7 yıldır kronikleşmiş borcunu ödemeyen bir kitle var. Biz de borcunu ödeyen abonelerimizin mağduriyetini gidermek için bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.