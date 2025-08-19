Dicle Elektrik, Enerji Kesintilerine Dair Açıklama Yaptı

Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde yaşanan enerji kesintileriyle ilgili mağduriyet iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Şirket, borcunu ödeyen abonelere yakıtı da karşılanan jeneratörlerle 7/24 enerji sağlandığını, borç ve kaçak kullanım nedeniyle gerçekleştirilen kesintilerin ise yasal çerçevede gerçekleştiğini bildirdi. Hedefi kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı olan Dicle Elektrik, bu iki mahalledeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

MAĞDURİYET ALGISININ DOĞRULUĞU

Şirketin açıklamasında, borcunu ödemeyen ve kaçak elektrik kullanan abonelerin enerjisinin yasal mevzuat çerçevesinde kesildiği belirtildi. Borcunu ödeyen tüm kullanıcılara jeneratör destekli kesintisiz enerji sağlandığı ifade edildi. Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde toplam 61 tarımsal sulama abonesi bulunduğu, bunların sadece 3’ünün borcunun bulunmadığı belirtildi. Diğer 58 abonenin yüksek miktarda elektrik borcu olduğu kaydedildi. Ayrıca, bölgede abonesiz ve kaçak kullanım yapan 36 trafo tespit edildiği bildirildi. Yapılan denetimlerde, kaçak kullanım oranının yüzde 87’ye ulaştığı ve bunun maliyetinin aylık 30 milyon TL civarında olduğu aktarıldı.

ÖDEME KOLAYLIKLARI

Dicle Elektrik, Yaprakbaşı Mahallesi’ndeki borçlu abonelere kolaylık sağlandığını da belirtti. Toplam 136 milyon TL olan borcun, yapılan görüşmelerle 74 milyon TL’ye indirildiği ve ödeme kolaylığı sunulduğu vurgulandı. Ancak uzlaşma kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin ödenmediği ifade edildi. Buna rağmen, borcunu ödeyen 29 aboneye jeneratör temin edilerek yakıt giderlerinin de şirkete ait olduğu, bu şekilde 7/24 enerji sağlandığı kaydedildi.

DÜZOVA MAHALLESİNDEKİ DURUM

Düzova Mahallesi’nde ise farklı bir tablo olduğu ifade edildi. 9 trafolu sulama abonesinin toplam 30 milyon TL borcu bulunurken, abonesiz kullanılan 34 trafonun toplam borcu ise 212 milyon TL olarak tespit edildi. Bu mahalledeki borçlu kullanıcıların uzlaşma tekliflerini kabul etmediği, buna rağmen mesken abonelerine enerji vermeye devam edildiği aktarıldı.