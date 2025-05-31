Dicle Elektrik, Güvenlik Sorunları Yaşıyor

Dicle Elektrik, hizmet sunduğu alanlarda kaçak elektrikle mücadele ederken, aynı zamanda personel güvenliği açısından ciddi tehditlerle karşılaşabiliyor. Şırnak’ta sahada görev yapan bir çalışan taşlı saldırıya uğrayarak başından yaralanırken, Şanlıurfa’da ise kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Son 45 gün içinde sadece Şanlıurfa’da tespit edilen 433 kaçak trafo, bu durumun şiddetini gözler önüne serdi. Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki altı ilde, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışıyor. Bunun yanında, vatandaşlara kesintisiz hizmet sağlamak ve bölgedeki kaçak elektrik kullanımını azaltmak için yoğun gayret gösteriyor.

TEHDİT ALTINDAKİ PERSONEL GÜVENLİĞİ

Ancak sahadaki personelin güvenliği ve bölgesel enerji arzı ciddi tehdit altında. Şırnak’ta görevli bir çalışan, hizmet için gittiği mahallede kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya maruz kalırken, Şanlıurfa’da kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bu durum, kaçak elektrik kullanımının ulaştığı boyutların enerji sisteminde büyük bir güvenlik sorunu oluşturduğunu ortaya koyuyor. Dicle Elektrik’in havadan dron destekli kontrolleri, özellikle tarımsal sulamanın yoğun olduğu Şanlıurfa’da dikkat çekici veriler sağladı. Sadece 45 gün içinde toplam gücü yaklaşık 62 bin 860 KVA olan 433 kaçak trafo tespit edildi. Kaçak elektrik kullanımıyla mücadele amacıyla savcılıklara suç duyuruları yapılıyor ve trafolara el konulması için yasal süreç başlatılıyor.

ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURAN KAÇAK KULLANIM

Kaçak trafolar sadece ekonomiyi değil, insan hayatını tehdit ediyor. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde tespit edilen iki kaçak trafo, bir başka tarlaya kaçak bağlantı yapılmaya çalışıldığı esnada, bağlantıyı gerçekleştirmeye çalışan ve elektrikçi olduğu bildirilen 35 yaşındaki O.U.’nun akıma kapılarak yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Bu olay, kaçak kullanımın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Diğer taraftan, Şırnak’ta da Dicle Elektrik personeli, bir vatandaşın başvurusunu incelemek üzere sahaya gittiğinde, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğrayarak başından yaralandı. Şirket, her iki olay hakkında hukuki sürecin takipçisi olduğunu açıkladı.

ALTYAPI YATIRIMLARI VE KAÇAKLA MÜCADELE

Dicle Elektrik, sadece kaçakla mücadele konusunda değil, aynı zamanda altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Son yıllarda yalnızca Şanlıurfa’da yaklaşık 16 milyar lira yatırım yaparak şebeke güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ancak kaçak kullanım ve buna bağlı tehditlerin devam etmesi, enerji arzının sürdürülebilirliği açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. Dicle Elektrik, personel güvenliğini artıracak ek önlemlerle birlikte, kaçakla mücadele ve altyapı iyileştirmelerine kararlılıkla devam etmeyi sürdürüyor.