Dicle Elektrik Kadın Yöneticilerle Öne Çıkıyor

DİCLE ELEKTRİK’İN KADIN YÜNETİCİLERİ BAŞARILARIYLA GÖZ DİĞİYOR

Dicle Elektrik’in Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak’taki kadın yöneticileri sahada elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Şirket, 2013 yılıyla başlayan özelleştirme sürecinden sonra kadın çalışan sayısını 72’den 478’e çıkararak yüzde 563 oranında artırdığını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde enerji hizmeti veren Dicle Elektrik, en zorlu iş kollarından biri olan elektrik dağıtım sektöründe kadın istihdamına katkı sunmayı sürdürüyor.

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

2013 yılındaki özelleştirme sonrası kadın istihdam oranını yüzde 563 oranında artıran Dicle Elektrik, kadın çalışan sayısını 72’den 478’e taşıdı. Şanlıurfa ve Mardin illerinde yönetici kadrolarında kadın elektrik mühendislerine yer veren Dicle Elektrik’in Şırnak’taki Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçe işletmeleri de kadınlar tarafından yönetiliyor. Şirkette kadınlara sağlanan fırsat eşitliğiyle sahada daha aktif rol alan kadın mühendisler, yöneticilik görevleriyle önemli sorumluluklar üstleniyor.

ENERJİYE YÖN VEREN KADINLAR PROJESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından desteklenen “Enerjiye Yön Veren Kadınlar” projesi de bu değişimin bir parçası. Dicle Elektrik, bu doğrultuda atılan adımlarla Şanlıurfa ve Mardin’de kadın mühendisleri Sistem İşletme ve Otomasyon Yöneticisi olarak görevlendirirken, Şırnak’ın üç ilçesinde de kadın yöneticiler istihdam ediyor.

YILDIRIZ VE KTIYANÇİÇEK’İN BAŞARILARI

Dicle Elektrik’in Şanlıurfa’daki Sistem İşletme ve Otomasyon Yöneticisi Ayşegül Yıldız, 15 yıllık elektrik mühendisliği deneyimiyle sahada önemli bir rol oynuyor. Yıldız, “13 ilçe ve bin 461 mahallenin elektrik şebekesini yönetiyorum” diyerek, görevinin getirdiği sorumlulukları ifade etti. Mardin’deki Sistem İşletme ve Otomasyon Yöneticisi Meltem Kıyançiçek ise 11 yıllık mühendislik tecrübesiyle 900 bin nüfusun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kıyançiçek, “Mesleğe başladığımda sahada çok az kadın mühendis vardı, şimdi bu sayının artması toplumsal kabulü kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.

KADIN İSTİHDAMININ ÖNEMİ

Dicle Elektrik’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik yaptığı açıklamada, “Dicle Elektrik, kadın istihdamının, sadece fırsat eşitliği açısından değil, sektörümüzün gelişimi ve sürdürülebilir büyüme için büyük önem taşıdığına inanıyor. Şirketimizdeki kadın mühendisler, en zorlu sahalarda dahi başarıyla görev yaparak sektörde önemli değişimlere öncülük ediyor. Kadın çalışanlarımızın başarılarıyla gurur duyuyor ve işe alım politikamız doğrultusunda sektörümüzde daha fazla kadın çalışan istihdamı için çaba gösteriyoruz” denildi.