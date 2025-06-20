Dicle Elektrik’te Kablo Hırsızlığı Yaşandı

DICLE ELEKTRIK’TE BÜYÜK KABLO HIRSIZLIĞI OLDU

Dicle Elektrik’in Şanlıurfa’daki hizmet bölgesinde dün gece büyük çaplı kablo hırsızlıkları meydana geldi. Kent genelindeki farklı trafolara giren hırsızlar, binlerce meskenin yanı sıra resmi kurumların da elektriksiz kalmasına yol açacak önemli zararlara neden oldu. Şirket yetkilileri, “Elektrik kesintisi olmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Ancak onarım çalışmaları süresince can ve mal güvenliği nedeniyle zorunlu kesintilere yapmak zorunda kalacağız.” diyerek, bu tür yetkisiz müdahalelerin sürdüğü takdirde uzun süreli kesintiler yaşanabileceği konusunda uyardı.

KABLO HIRSIZLIKLARI ARTMAKTADIR

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı hedefi taşıyan Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde son zamanlarda artış gösteren bakır kablo hırsızlıklarının hem vatandaşları hem de kamu kurumlarını mağdur ettiğini vurguladı. Sadece dün yaşanan kablo hırsızlıkları sonucunda binlerce hanenin yanı sıra kamu kurumları da elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Artan hırsızlıklar, enerji şebekesine büyük zarar verirken, ekipler kesinti yaşamamak için hızlı bir şekilde onarım çalışmalarına başladı.

Haliliye ilçesi başta olmak üzere farklı mahallelerdeki trafo kabinlerine giren hırsızlar, enerji dağıtımında kritik öneme sahip iletken bakır kabloları çaldı. Bazı trafolardaki akülerin de alındığı bildirildi. Her biri aynı gece içinde farklı saatlerde ve bölgelerde gerçekleştirilen olaylar nedeniyle enerji akışında aksamalar yaşandı. İlk tespitlere göre, şebekede oluşan hasarın maliyeti milyonlarca TL’yi buldu.

YETKİSİZ MÜDAHALE HAYATI RİSKE ATIYOR

Dicle Elektrik yetkilileri, elektrik şebekesine yalnızca yetkili personelin müdahale edebileceğini hatırlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Cüzi gelir uğruna yapılan bu tür eylemler, hem can ve mal güvenliğini riske atıyor hem de kamu hizmetinin aksamasına neden oluyor. Vatandaşlarımızdan şüpheli durumlarla karşılaştıklarında hem emniyet birimlerini hem de kurumumuzu haberdar etmelerini önemle rica ediyoruz. Yetkisiz müdahale konusunda gerekli önlemlerin alınmaması durumunda enerjiye en çok ihtiyacın duyulduğu yaz ayında ilimizde uzun süreli enerji kesintilerinin olması kaçınılmaz olacaktır.” ifadeleri yer aldı.