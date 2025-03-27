Dicle Elektrik’ten Sürdürülebilir Gelecek Eğitimi

DOĞA DOSTU ÖĞRETMEN ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

Dicle Elektrik, “Yeteri Kadar” sosyal sorumluluk kampanyası çerçevesinde 120 katılımcıyla ‘Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi’ gerçekleştirdi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle düzenlenen atölyede, iki gün boyunca sürdürülebilirlik temalı uygulamalar incelenirken doğayla uyumlu öğrenme yöntemleri üzerine tartışmalar yapıldı. “Eğitmen eğitimi” esasına dayanan bu etkinlikte öğretmenler, edindikleri bilgileri meslektaşlarına aktaracak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, kar amacı gütmeyen Eksim Holding’in sosyal sorumluluk kampanyası “Yeteri Kadar” kapsamında bu atölyeye ev sahipliği yapıyor. Dicle Elektrik ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda, su, enerji ve gıda israfı konularında toplumsal farkındalığı artırmak hedefleniyor. Atölyeye katılan 120 ilkokul 3. ve 4. sınıf öğretmeni, iki gün boyunca enerji, su ve gıda israfının boyutlarına dair bilgileniyor.

GELECEK NESİLLER İÇİN EĞİTİM

Atölye sonrası öğretmenler, eğitim sırasında edindikleri bilgileri kendi okullarındaki meslekdaşlarına iletmek amacıyla kullanacak. Ayrıca bu eğitimden yararlanan öğretmenlerin, “Doğa Dostu Etkinlik Kiti ve Etkinlik Kitabı” aracılığıyla 8-11 yaş grubundaki 4 bin öğrenciye ulaşması planlanıyor. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Çevresel farkındalığın artırılmasını ve israfın önlenmesini toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. Eksim Holding çatısı altında yürütülen Yeteri Kadar sosyal sorumluluk seferberliğine Dicle Elektrik olarak destek veriyor, çocuklardan başlayarak çevre bilincini güçlendirmeyi önemsiyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımızı eğitmeden geleceğimizi kurtarmamız mümkün değil” diyerek eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

GELECEKTEKİ PROJELER

Dicle Elektrik ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, 2025 yılı içinde çocuklar ve öğretmenlere yönelik çeşitli projeler hayata geçirilecek. Projeler arasında, Dicle Elektrik’in gönüllü çalışanlarının sahneye koyduğu “Dicle’nin Rüyası” adlı çocuk tiyatrosunun 900 öğrenciyle buluşması, 100 öğretmene “Orman Okulu Eğitimi” verilmesi, ilkokul ve ortaokullarda tasarruf konulu resim yarışmalarının düzenlenmesi gibi faaliyetler yer alıyor.