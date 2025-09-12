Dicle Elektrik, Yeşilli’de Enerji Altyapısını Yeniledi

Dicle Elektrik, Mardin’in Yeşilli ilçesinde 62 milyon TL’yi aşan altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte kesintisiz enerji hizmeti sunmayı ve daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. İlçedeki tüm sokaklarda montajı yapılan 420 yeni aydınlatma armatürü ile aydınlatma sistemleri güçlendirildi. Enerji taleplerine karşılık vermek için ise 8 yeni trafo devreye alındı. Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sunma amacını taşıyan Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

ALTYAPI YENİLİĞİ

Yeşilli’deki yatırım, 62 milyon TL’yi aşarak ilçenin altyapısını baştan aşağı yeniliyor. Merkez mahallelerde ve kırsal alanlarda yapılan çalışmalar sayesinde enerji altyapısı daha modern, güçlü ve güvenilir bir hale getirildi. Proje kapsamında 400 yeni beton elektrik direği dikildi ve 278 adet sayaç otomasyon panosu devreye alındı. Bin 400 abone, Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) sistemi ile enerji yönetimi daha verimli hale getiriliyor. Yeşilli’ye döşenen 19 kilometrelik alpek kablo, enerji akışını güvence altına alırken, 420 yeni aydınlatma armatürü ile ilçenin aydınlık yüzü artıyor.

MODERN YAŞAM İÇİN YATIRIM

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, yatırımlarla ilgili açıklamada bulundu. “Yeşilli’de hayata geçirdiğimiz bu yatırım ile vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve kesintisiz enerjiye ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yatırım ile ilçemizin enerji altyapısını uzun yıllar güvenle hizmet verecek şekilde modernize ettik. Hedefimiz, tüm bölgede daha kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sunmak” dedi.

Dicle Elektrik, enerji altyapısını geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda planlıyor. Yatırım kapsamında farklı kapasitelerde toplam 8 adet trafo devreye alındı. Bu trafo güçleri arasında 630 kVA gücünde 3, 400 kVA gücünde 2, 250, 160 ve 100 kVA gücünde birer trafo yer alıyor. Böylece Yeşilli’de enerji şebekesinin yükü dengelenip, artış göstermesi beklenen enerji taleplerine hazırlıklı bir altyapı oluşturuluyor.