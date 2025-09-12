Dicle Elektrik, Yeşilli’de Enerji Yatırımı Yaptı

Dicle Elektrik, Mardin’in Yeşilli ilçesinde gerçekleştirdiği 62 milyon TL’yi aşan altyapı yatırımıyla, kesintisiz enerji hizmeti sunma ve daha güvenli bir yaşam alanı oluşturma adına önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Yapılan projelerle ilçenin tüm sokakları güçlendirilmiş aydınlatmalarla aydınlatılırken, artan enerji talebini karşılamak için 8 yeni trafo devreye alındı. Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlama hedefiyle yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili projelere imza atmaya devam ediyor.

yeşilli’nin ALT YAPISI YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Dicle Elektrik’in yürüttüğü yatırım dahilinde 400 yeni beton elektrik direği monte edilirken, modern şehir altyapısının vazgeçilmez unsurlarından biri olan 278 sayaç otomasyon panosu da devreye alındı. Bin 400 abone, Direkt Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) sistemine dahil edilerek enerji yönetimi daha verimli bir hale getirildi. Ayrıca, ilçeye çekilen 19 kilometrelik alpek kablo, enerji akışını güvence altına alırken, kurulan 420 yeni aydınlatma armatürü sayesinde Yeşilli daha aydınlık bir görünüme kavuştu.

MODERNİZE EDİLEN ALTYAPI, GÜVENLİ HİZMET SUNUYOR

Yatırımlar hakkında bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, “Yeşilli’de hayata geçirdiğimiz bu yatırım ile vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve kesintisiz enerjiye ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yatırım ile ilçemizin enerji altyapısını uzun yıllar güvenle hizmet verecek şekilde modernize ettik. Hedefimiz, tüm bölgede daha kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sunmak” diye belirtti. Enerji altyapısını bugünün ihtiyaçları ile geleceğin taleplerini göz önünde bulundurarak planlayan Dicle Elektrik, yatırım kapsamında her biri farklı kapasitelerde toplamda 8 adet trafo hizmete almış oldu. Bu trafo çeşitleri arasında 630 kVA gücünde 3, 400 kVA gücünde 2, 250, 160 ve 100 kVA gücünde birer trafo yer aldı. Böylece Yeşilli’deki enerji şebekesinin yükü dengelenerek, ileride artması beklenen tüketim taleplerine karşı güçlü bir altyapı oluşturuldu.