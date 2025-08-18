Haberler

Dicle İlçesinde Kamyonet Devriildi, 3 Yaralı

DİCLE İLÇESİNDEKİ KAZA

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Alınan bilgilere göre, yaşanan kaza sonrası ihbar yapılması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından, olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldığı bildirildi.

