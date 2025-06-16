Dicle İlçesinde Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

DİCLE İLÇESİNDE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde ortaya çıkan örtü yangınında söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Gelen bilgilere göre, ilçenin kırsal Yeşiltepe Mahallesi’nin Aşağı Saklı mezrası ile Kırkpınar Mahallesi’nin Küpetaş mezrası arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.

Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri ve jandarma gönderildi. Yangının söndürülmesi için vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmalara devam ediliyor.