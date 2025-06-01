DİCLE İlçesinde Yeni Çekirge Türü Bulundu

DİCLE İLÇESİNDEKİ YENİ ÇEKİRGE TÜRÜ

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bir doğasever tarafından keşfedilen çekirgenin bulunduğu mağarada yapılan inceleme sonucunda, bu türün daha önce kayıtlarda bulunmadığı tespit edildi. Almanya’da bilimsel bir dergide yayımlanan yeni tür, ‘Troglophilus diclensis’ adıyla anıldı.

ÇEKİRGENİN ÖZELLİKLERİ

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Dicle ilçemizde bulduğumuz için bu ismi verdik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce böyle bir çekirge cinsine rastlanmamıştı. İlginç bir tür oldu” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Satar, beraberinde Doç. Dr. Sadreddin Tusun, Hakkari Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Şirin ile birlikte, Dicle ilçesinde doğasever tarafından bulunan çekirgenin bulunduğu mağarada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından, yakalanan çekirgenin fotoğrafları ve görüntüleri çekildi.

TÜRKİYE’DE 17’NCİ MAĞARA ÇEKİRGESİ

Prof. Dr. Ali Satar, yeni türün Türkiye’deki 17’nci mağara çekirgesi olduğunu belirtti. “Bu görüntüde gördüğünüz çekirge ‘kambur çekirge’ olarak biliniyor ve çok nemli yerlerde yaşıyor” diyen Satar, doğaseverden gelen görüntülerin kendisinin ilgisini çektiğini ifade etti. “Bu grupta çalışan arkadaşlarımız var, onlara da haber verdik. Onlarla birlikte bu alana birkaç kez gidip çekirgeyi gördük, aldık, inceledik ve yeni bir tür olduğunu doğruladık. ‘Troglophilus diclensis’ ismini verdik. Bu, Dicle anlamına geliyor. Dicle ilçemizde bulduğumuz için bu ismi verdik. Bu tür, Almanya’da bir dergide yayımlandı. Önceki bilgilerimize göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce böyle bir çekirge cinsine rastlanmamıştı. Çünkü burası çok sıcak. İlginç bir tür oldu” diye konuştu.

NEMLİ ORTAMDA YAŞAM

Prof. Dr. Satar, bu çekirgenin genellikle nemli yerlerde, mağara ağızlarında ve mağara içlerinde yaşadığını belirtti. Dış ortamda sıcaklık 40 derece civarında, ancak mağara içinde bu sıcaklık 20 dereceye düşüyor. Nemli ortamın, çekirgenin üremesi için mükemmel olduğuna dikkat çeken Satar, “Dışarıda yaşayamazlar. Bu nedenle ilk gördüğümüzde oldukça ilgimizi çekti. Mağara çekirgelerini gördüğünüzde bunun yeni bir tür olabileceği aklınıza gelmeli” şeklinde konuştu.

Haber – Kamera: Selim KAYA – Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR