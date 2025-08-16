Dicle Kaymakamı Atış, Üs Bölgesini Ziyaret Etti

DİCLE KAYMAKAMI VE JANDARMA KOMUTANI ZİYARETTE BULUNDU

Diyarbakır’ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Alihan Üs Bölgesini ziyaret ediyor. Ziyarete Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Alkan Sayılır da katılıyor.

Kaymakam Mustafa Atış, üs bölgesinde görevli personelle sohbet ederek yetkililerden bilgi alıyor. Kaymakam Atış, ülkenin geleceği, bağımsızlığı, vatandaşın huzur ve güveni için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtiyor. Atış, vatan nöbetinde fedakarca çalışan jandarmanın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak onlara başarılar diliyor.