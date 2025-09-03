Dicle Kaymakamı Atış, Vatandaşlarla Görüştü

DİCLE İLÇE KAYMAKAMI İLE VATANDAŞ BULUŞMASI

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, vatandaşlar, esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi. Kaymakam Atış, gün boyunca Dicle İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan ile birlikte halkla görüşmeler gerçekleştirdi. Halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam, esnafla da sohbet ederek onların ihtiyaçlarını aktardı. Ardından muhtarlarla toplantı gerçekleştirerek istişarelerde bulundu.

KAMU YATIRIMLARINA VURGU

Kaymakam Atış, “Vatanımızın her bir karışı, her bir vatandaşımız bizim için değerlidir. Bir araya geldiğimiz muhtarlarımız, esnaf ve vatandaşlarımızla ilçemiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Dicle’de yapımı devam eden 60 yataklı yeni Devlet Hastanesi ve yeni hükümet konağı binası gibi birçok kamu yatırımı, devletimizin öncülüğü ve imkanlarıyla devam ediyor.” şeklinde açıklamalar yaptı. Sorunların çözümü ve ilçedeki yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla halkla iç içe, kamu kurumları ve vatandaşlarla uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

MEBLİD KANDİLİ MESAJI

Kaymakam, ayrıca “Bugün mübarek Mevlid Kandili. Bu vesileyle Peygamber efendimizin (sav) kainatı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” diye ekledi.