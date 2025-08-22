Dicle Kaymakamı, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

DİCLE KAYMAKAMI, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, kırsal alanlardaki Pekmezciler ve Döğer mahallelerini ziyaret etti. Kaymakam Atış, Hatay’ın Altınözü ilçesinde meydana gelen bir kazada şehit olan Dicleli Piyade Er Yusuf Sofioğlu’nun ailesini Pekmezciler Mahallesi’nde ziyaret etti. Atış, şehidin babası Ömer Sofioğlu’na her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getirdi.

DÖĞER JANDARMA KARAKOLU’NU ZİYARET ETTİ

Kaymakam Atış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ile birlikte Döğer Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti. Bu ziyarette, karakolda görevli personelle bir araya gelen Kaymakam Atış, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görevi başındaki askerlere kolaylıklar diledi.

CUMA NAMAZINDAN SONRA VATANDAŞLA GÖRÜŞTÜ

Kaymakam Atış, kırsal Döğer Mahallesi Merkez Camii’nde cuma namazından sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Atış, kırsal mahalleleri ziyaret etmeye ve halkla buluşmaya devam edeceklerini aktardı.