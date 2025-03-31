Haberler

Dicle Nehri’nde Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

DİCLE NEHRİ’NDE KAYBOLAN ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır’da, Dicle Nehri’nde kaybolan bir kişinin cansız bedeni tespit edildi. Merkez Sur ilçesine bağlı Kırklardağı mevkiinde, 48 yaşındaki Sedat Karagöz’ün Dicle Nehri’ne girdiği ve kaybolduğu bilgisi alındı. Bu ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler, nehirde arama çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Karagöz’ün cansız bedenine ulaşıldı. Elde edilen ceset, otopsi için Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Kazada 1 Ölü, 5 Yaralı

Menemen'de meydana gelen kaza, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobilin takla atması sonucu gerçekleşti. Bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Soruşturmaya başlandı.
Haberler

Mersin’de Trafik Kavgası Kamerada

Mersin'de bir minibüs ve otomobil sürücüsü arasındaki trafik tartışması kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonu ile görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.