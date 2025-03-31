Dicle Nehri’nde Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

DİCLE NEHRİ’NDE KAYBOLAN ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır’da, Dicle Nehri’nde kaybolan bir kişinin cansız bedeni tespit edildi. Merkez Sur ilçesine bağlı Kırklardağı mevkiinde, 48 yaşındaki Sedat Karagöz’ün Dicle Nehri’ne girdiği ve kaybolduğu bilgisi alındı. Bu ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler, nehirde arama çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Karagöz’ün cansız bedenine ulaşıldı. Elde edilen ceset, otopsi için Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna nakledildi.