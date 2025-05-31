Dicle Nehri’nde Kenevir İmha Edildi

DİCLE NEHRİ’NDE KENEVE İMHA OPERASYONU

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri’nin adacıklarında tespit edilen, piyasa değeri 100 milyon Türk Lirası’ndan fazla olan kenevir bitkisi imha edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dicle Nehri’ndeki adacıklarda drone ile gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu, kenevir ekimi yapılmış olabileceği değerlendirilen alanları belirledi.

Nehir üzerindeki adacıklarda belirlenen iki farklı alanda ekili vaziyette toplam 1.220 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen bu kenevirlerin piyasa değerinin 100 milyon Türk Lirası’ndan fazla olduğu belirtildi. Yaklaşık 300 kilogram skunk-esrar üretimi için uygun olan kök kenevir bitkisi yok edildi. Yasadışı ekimlerin tespitini engelleme amacıyla uyuşturucu tacirlerinin kurduğu çeşitli engellere rağmen, emniyet güçleri her noktaya bot ve traktör gibi araçlarla ulaşarak operasyonlarını sürdürdü.