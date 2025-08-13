Dicle Nüfus Müdürlüğü’nden Anlamlı Çalışma

DİCLE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ANLAMLI ÇALIŞMASI

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Nüfus Müdürlüğü oldukça çarpıcı ve faydalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Dicle İlçe Nüfus Müdürlüğü, Adreste Nüfus Hizmeti çerçevesinde, sağlık sorunları nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gidemeyen hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşların kimlik kartı başvurularını evlerinde almaya başladı. Bu uygulama sayesinde, kuruma ulaşamayan bu vatandaşlar, Dicle Nüfus Müdürlüğü’nde görevli personelin evlerine gelmesi ile kimlik kartı başvurusu yapabiliyor.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA YENİ DÖNEM

Dicle İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün sağladığı bu hizmet, hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşlar için büyük bir kolaylık oluşturuyor ve bu durum memnuniyetle karşılanıyor. Kimlik kartı olmayan hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşlar, evde başvuru işlemi hizmetinden yararlanmak için sadece kuruma başvurmaları yeterli oluyor. Yapılan bu anlamlı çalışmalarla birlikte; Dicle’de kimlik kartı almamış bin 591 kişinin tamamının kimlik kartına sahip olması hedefleniyor.