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Dicle Olcay’dan Ücret Talebi Sonrası Karar

AŞK HAYATINDA YENİ GELİŞMELER

İki yıldır birlikte olduğu Edda Dora ile geçen eylülde yollarını ayıran şarkıcı Murat Dalkılıç’ın yeni bir ilişkiye adım attığı öğrenildi. Dalkılıç, meslektaşı Dicle Olcay ile ilişki yaşamaya başladı.

Alınan bilgilere göre, Dicle Olcay, Dalkılıç ile beraberlik yaşamaya başladıktan sonra, Karaköy’de düzenli olarak sahneye çıktığı mekandan zam isteğinde bulundu. Ancak Olcay, talep ettiği ücretin iki katına çıkması konusunda ısrar etti. Mekanın işletmecisi ise sahne programını sonlandırma kararı aldı. Şu anda Dicle Olcay, sadece sevgilisi Murat Dalkılıç’ın Suadiye’deki mekanında performans sergiliyor.

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