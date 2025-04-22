Dicle Üniversitesi Atletizmde Madalya Aldı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ATLETİZMDE BAŞARI ELDE ETTİ

Diyarbakır Dicle Üniversitesi sporcuları, atletizm alanında dikkat çekici bir başarı sağlamış durumda. Yapılan açıklamaya göre, üniversite sporcuları Yunanistan’da gerçekleştirilen Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda 9 madalya kazanmayı başardı. Bu madalyalar, 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olarak kategorilere ayrılıyor.

20 kilometre Büyük Kadınlar Yarışında üniversiteyi temsil eden Meryem Bekmez, altın madalya kazanarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Ayrıca, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası’nda üniversite öğrencisi Ahmet Alkanoğlu, 30. sırayı elde etti.

10 kilometre yarışında ise milli takım genel klasmanda 9. sırada yer aldı. Üniversiteyi bu kategoride temsil eden Sezgin Ataç, 28.11’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı ve yarışını 7. sırada tamamladı.