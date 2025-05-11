Dicle Üniversitesi, Dezenformasyon Paylaşımlarını Belirtti

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İNCELEME BAŞLATTI

Dicle Üniversitesince, hukuk fakültesi mezuniyet törenine dair bazı sosyal medya platformlarında montaj yoluyla dezenformasyon içeren paylaşım yapıldığı bildiriliyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, 8 Mayıs’ta gerçekleşen “Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni” ile ilgili montaj yoluyla yanıltıcı içerikler paylaşıldığı ifade ediliyor.

PAYLAŞIMLARDA SUÇ UNSURU YOK

Açıklamada, konuyla ilgili başlatılan inleme sonucunda, “paylaşılan içerikteki posterin montaj olduğu, pankartlarda da herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir” deniliyor. Bu durum, üniversitenin akademik itibarını koruma çabası olarak değerlendiriliyor.