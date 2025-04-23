Dicle Üniversitesi (DÜ) İle Öz Sağlık-İş!

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLE ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Öz Sağlık-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalama töreni gerçekleştirdi. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonunda yapılan törende, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve çeşitli sendika yetkilileri hazır bulundu. Törene HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert ile beraber Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Velat Şen, Prof. Dr. Siraç Özerdem, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ve birçok çalışan katıldı.

Eronat, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak çalışanların haklarını ve refahını önceliklerini belirtti. Protokolün imzalanmasının ortak bir noktada buluşmanın sonucu olduğunu dile getiren Eronat, “Göreve geldiğimiz günden bu yana insana dokunmayı, onun hayrına ve iyiliğine olacak tüm güzel işlere imza atmayı kendimize şiar edindik. Çalışanlarımızın haklarını, refahını ve huzurunu önceliklerimiz arasında görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir üniversite ancak mutlu ve motive edilmiş çalışanlarla mümkündür. Bugün attığımız bu anlamlı adım da bu vizyonumuzun bir parçası, emek ve alın terine duyduğumuz saygının bir ifadesidir.” şeklinde ifade etti.

SENDİKA YETKİLİSİ MEMNUNİYETİNİ BELİRTTİ

Devlet Sert, Dicle Üniversitesi ile toplu iş sözleşmesi imzalamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Konuşmaların ardından iki taraf arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.