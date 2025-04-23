Dicle Üniversitesi’nde Fidan Dikim Etkinliği

DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi, “Geleceğe Nefes” sloganıyla bir fidan dikim etkinliği düzenliyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, öğrenciler ve akademisyenler çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl kampüs alanında ağaçlandırma çalışmaları yürüttüklerini belirtiyor. Eronat, “Ağaçlandırma çalışmalarımız, doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma adına çok önemli. Yıl içinde binlerce fidan dikiyoruz. Ancak güzel ve anlamlı olanı bunu öğrencilerle yapıyor olmamız.” şeklinde ifade ediyor.

KATILIMCI PROFİLİ ÇEŞİTLİ

Etkinliğe fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katılıyor. Bu tür organizasyonlar, çevresel bilinçlenmeyi artırma ve toplumsal sorumluluk bilinci geliştirme amacı taşıyor.