Dicle Üniversitesi’nde intihar sonrası soruşturma

DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ İNTİHAR OLAYI

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayıs’ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan ihbarda, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde Düzgün’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından genç kadın, yakınları tarafından defnedildi.

OLAY YERİNDE BULUNAN NOT

Polis, olay yerinde yaptığı araştırmalarda bir intihar notu buldu. Bu notta, “Ahmet” ismine yer verilmesi, iddiaya göre aynı fakültede görevli olan Arş. Gör. A.P.’yi işaret etti. İddialar arasında, Sena Düzgün ile A.P. arasında bir gönül ilişkisi bulunduğu da yer aldı. Notta, “Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın” ifadeleri dikkat çekti.

YÖK’ÜN SORUŞTURMA BAŞLATMASI

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), bu olayla ilgili soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Bu gelişmeler, üniversitedeki akademik çevreleri şok etti ve olayın detayları merakla bekleniyor.