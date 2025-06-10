Dicle Üniversitesi’nden Arslan, sosyal medya araştırmaları yaptı

MAHREMİYET VE SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümünden Dr. Öğretim Görevlisi Uğur Arslan, sosyal medya konusundaki çalışmalara ‘Youtube ve Mahremiyet’ adlı kitabında yer verdi. Arslan, Türk toplumunun dijitalleşmeyle beraber sosyal medya platformlarında oldukça fazla zaman geçirdiğini vurguladı ve “Türk toplumu şu an 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor. Bunun 3,5-4 saatine yakın vaktini ise sosyal medya platformları oluşturuyor” dedi.

TOPLUMSAL İVME VE İÇERİK ÜRETİCİLERİ

Arslan, YouTube gibi platformların sadece müzik dinleme için değil; aynı zamanda haber tüketimi, film izleme gibi pek çok etkinlik için de kullanıldığını belirtti. Bu bağlamda, dört farklı temada yayın yapan içerik üreticileriyle görüşme imkânı bulduklarını söyleyen Arslan, bu kişilerin içerik üretme motivasyonlarını, mahremiyet ve gözetim algılarını analiz ettiklerini ifade etti. İzleyicilerin yorumlarına da dikkat çeken Arslan, “İzleyiciler, mahremiyet içerikli videolardan son derece memnunlar. Hatta daha fazlasını talep ediyorlar” şeklinde konuştu.

MAHREMİYETİN TANIMI VE ETKİLERİ

Arslan, mahremiyeti sadece fiziksel bir kavram olarak değil; bilgi, kişi, beden ve mekan mahremiyeti olarak dört farklı boyutta ele aldıklarını dile getirdi. Araştırma sonuçlarına göre, izleyicilerin en fazla ilgi gösterdiği alanların mahrem içerikler olduğunu söylerken, “İzleyicilerin en çok yorum yaptığı alanlar, mahrem içerikler olduğunu görüyoruz” diye ekledi. Arslan, özgürlük alanı olan mahremiyetin günümüzde feda edilerek, sosyal medya platformları aracılığıyla tüketildiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA VE DEZENFORMASYON UYARISI

Yapay zeka ile ilgili dezenformasyon konusuna da dikkat çeken Arslan, haberlerin kaynağından okunmasının önemine değinerek, “Artık haber başlıklarının bile haber içerikleri ile uyuşmadığı bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı. Sosyal medya ortamında sansasyonel haberlere olan ilginin arttığını belirten Arslan, medya okuryazarlığına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Yapay zeka ile beraber dezenformasyon, sahte videolar ve içerikler üretiliyor” diyen Arslan, bireylerin medya eğitimini alarak doğru bilgiye ulaşmaları gerektiğini ifade etti. Eğer bu konulara dikkat edilmezse, hakikatin kaybedilebileceğini de sözlerine ekledi.