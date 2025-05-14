Dicle Üniversitesi Türkiye’de 13. Oldu

DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI

Dicle Üniversitesi, “klinik ve sağlık” alanında Türkiye’nin 13’üncüsü olarak yer aldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, Times Higher Education’un 2025 yılı dünya üniversite sıralaması değerlendirmeleri doğrultusunda dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, “En iyi tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile hemşirelik ve diğer tıbbi konuları kapsayan klinik ve sağlık alanında 102 ülke ve bölgeden 1150 kurum değerlendirildi” denildi. Dünyada birinci sırayı University of Oxford alırken, Türkiye’den 59 üniversite sıralamada yer aldı. Dicle Üniversitesi, klinik ve sağlık alanında Türkiye’de 13. sıraya ulaşarak sağlık alanında önemli bir başarıya imza attı.