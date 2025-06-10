Dicle Üniversitesi, Uğur Arslan Kitap Yayınladı

DIŞARIDAKİ DİJİTAL DÜNYA

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü’nde görevli Dr. Öğretim Görevlisi Uğur Arslan, sosyal medya ile ilgili yaptığı araştırmaları ‘YouTube ve Mahremiyet’ adlı kitabında topladı. Dijitalleşme ile birlikte Türk toplumunun sosyal medya platformlarında oldukça fazla zaman geçirdiğini aktaran Arslan, “Türk toplumu şu an 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor. Bunun 3,5-4 saatine yakın vaktini ise sosyal medya platformları oluşturuyor” şeklinde bilgi verdi.

İÇERİK ÜRETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELER

Arslan, sosyal medyada en çok zaman geçirilen alanın yalnızca video üzeri müzik dinlemek olmadığını; aynı zamanda haber tüketimi, film izleme gibi çeşitli etkinliklerin de burada yapıldığını belirtti. Bu kapsamda, dört farklı temada yayın yapan içerik üreticileri ile görüşme fırsatı bulduklarını söyleyen Arslan, bu görüşmelerde içerik üreticilerinin motivasyonlarını, mahremiyet ve gözetim algılarını ortaya koymaya çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, izleyicilerin yorumlarını analiz ederek, onların mahremiyet ve gözetim algısını da ölçme gayreti içerisinde olduklarını ekledi.

MAHREMİYETİN ARTAN ÖNEMİ

İzleyicilerin en çok etkileşim sağladığı içeriklerin mahremiyet ile ilgili olduğunu ifade eden Arslan, “İzleyiciler mahremiyet içerikli videolardan son derece memnunlar. Hatta daha fazlasını talep ediyorlar. Mahremiyet, şöhret ve kendini gerçekleştirme adına feda edilen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Bu açıdan mahremiyeti bilgi mahremiyeti, kişi mahremiyeti, beden mahremiyeti ve mekan mahremiyeti olarak dört ana başlık altında ele aldıklarını söyledi. Araştırma sonuçlarına göre, izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği alanların mahrem içerikler olduğunu belirtti.

DEZENFORMASYONUN TEHLİKESİ

Dr. Arslan, yapay zeka ile gerçekleştirilen dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Artık haber başlıklarının içeriklerle uyuşmadığını söyleyen Arslan, “Bu, sosyal medya platformlarının etkileşim ekonomisinden kaynaklanıyor” şeklinde açıklamada bulundu. İnsanların sansasyonel içeriklerin peşinden koştuğunu ve bu süre zarfında yalan bilgilerle paylaşımlarda bulunduğunu aktardı. Ayrıca, medya okuryazarlığına vurgu yaparak, bireylerin hangi yayın organını takip etmesi gerektiğini bilmelerinin önemine değindi. Doğru haberin kaynağından okunması gerektiğini belirten Arslan, aksi takdirde hakikatin kaybı gibi ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini ifade etti.

GELECEKTEKİ RİSKLER

Son olarak, dezenformasyonun toplumda paniğe ve kutuplaşmaya yol açabileceği konusunda uyardı. Özellikle olağanüstü durumlarda yaşanan bilgi karmaşalarının ciddi sorunlara neden olabileceğini belirten Arslan, bu konulara dikkat edilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.