Diclekent Mahallesi’nde Eşsiz Görüntüler Kaydedildi

DİCLEKENT MAHALLESİ’NDEN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yer alan Diclekent Mahallesi’nde nadir rastlanan görüntüler ortaya çıktı. Bir farenin yavru kediye saldırdığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, kedinin fareden korktuğu ve geri çekildiği, fare ise cesur bir şekilde kedinin üzerine zıpladığı anlaşılıyor.

Alışılmışın dışında gelişen bu olay, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntüler, dikkat çekici bir etki yarattı. Bu tarz olaylar, hayvanların davranışlarının ne denli ilginç olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.