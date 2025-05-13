Diddy’nin Dava Süreci Devam Ediyor

DAVANIN BAŞLANGICI

Rap dünyasının önemli isimlerinden Sean “Diddy” Combs’un davası New York’ta gün yüzüne çıktı. Mahkeme, Combs’un kadınları uyuşturucu dolu seks partilerine zorladığı ve bu anları kaydettiği yönündeki iddialara odaklandı. Savcılara göre, Combs uzun yıllar boyunca bir “suç teşekkülü” yönetti ve çevresindekilerin suçlarını gizlemelerine yardımcı oldu. Şok edici iddialar arasında, ünlü rapçinin eski partneri Cassie Ventura’ya saldırdığı, bir kadını pencereden sarkıttığı ve bir adamın aracına ateş açma girişiminde bulunduğu da yer aldı.

ŞİDDET ve SUÇLAMALAR

“Çılgın Partiler” olarak nitelendirilen söz konusu etkinliklere katılmayı reddeden kadınlara şiddet uyguladığı öne sürülüyor. Savcı Emily Johnson, “Bu dava sırasında, sanığın 20 yıllık suçları hakkında bilgi edineceksiniz” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Combs’un avukatları, bazı kadınları dövdüğünü kabul ediyor, ancak seks ticareti ile ilgili bütün suçlamaları reddediyor. Avukat Teny Geragos, “Bu dava aşk, kıskançlık, sadakatsizlik ve para hakkında” şeklinde bir açıklamada bulunarak, iddia edilen mağdurların maddi kazanç peşinde olduğunu öne sürdü.

TANIK İFADELERİ

Mahkeme sırasında, Combs’un 2016 yılında Ventura’yı bir otel koridorunda dövdüğüne dair görüntüler gösterildi. İlk tanık olan polis memuru Israel Florez, olay gününde Ventura’yı korkmuş şekilde bulduğunu ifade etti. İkinci tanık, erkek eskort Daniel Phillip, Combs ve Ventura’nın katıldığı “Çılgın Partiler”i ayrıntılı bir biçimde anlattı ve bu etkinliklerin 10 saate kadar sürebileceğini, kendisine ise bu partiler için 4.500 £ ödendiğini belirtti. 55 yaşındaki Combs, organize suç, fuhuş ve seks ticareti suçlamalarını üstlenmiyor. Eğer mahkûm olursa ömür boyu hapis cezasıyla karşılaşma riski bulunuyor.

DAVA SÜRECİ

Duruşma esnasında, Combs’un annesi ve altı çocuğu mahkeme salonunda bulundu. İki ay sürmesi beklenen bu davada, üç veya dört kadın suçlayıcının ifade vermesi planlanıyor. Dava, Combs’un başarılı kariyerinin nasıl karanlık bir döneme dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Mahkeme süreci devam ediyor.