Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, 25 Ağustos’ta başlıyor

PROGRAMA GÜNCEL TARİH BELİRLENDİ

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, altıncı sezonu için geri sayımı başlattı. 30 Mayıs 2025’te yayınlanan sezon finalinin ardından ara veren program, yaz tatilinin ardından yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve yayınlanan yeni fragmanla izleyicilerin ne zaman buluşacağını belli etti. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı hakkında detaylar haberin devamında.

SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ AÇIKLANDI

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının yeni sezon tarihi kesinleşti. Hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen program, 25 Ağustos Pazartesi günü izleyicileriyle yeniden buluşacak. Gerçek hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve toplumun gündemindeki olaylarla dikkat çekecek olan programın yeni yayın döneminde de ilgi çekici dosyalarla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Program, saat 15.00’te Show TV ekranlarında yayınlanacak ve Didem Arslan Yılmaz, olayların derinlerine inmeye ve adalet arayanlara ses olmaya devam edecek. Yeni sezonda neler olacağı ise şimdiden merak uyandırıyor.

PAYLAŞIM LİSTESİ VE YAYIN GÜNLERİ

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının yeni sezon yayın günleri belirlendi. Program, her zamanki gibi haftaiçi her gün izleyiciyle buluşacak. Pazartesi’den Cuma’ya kadar canlı olarak ekrana gelecek olan program, saat 15.00’te Show TV’de yayınlanacak. Yeni sezonda da gerçek olaylar, kayıp vakaları ve toplumsal meselelerle dolu bir içerik sunması bekleniyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ’IN KİMLİĞİ VE KARIYERİ

Didem Arslan Yılmaz, uzun yıllardır televizyon haberciliği ve sunuculuğu alanında aktif bir şekilde görev yapan tecrübeli bir gazetecidir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Yılmaz, kariyerine çeşitli televizyon kanallarında muhabirlik ve haber spikerliği yaparak başlamış, zamanla haber sunumu ve programcılık alanında önemli başarılar kazanmıştır. Son dönemde özellikle Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yılmaz, gerçek hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve sosyal konulara odaklanarak toplumun farklı kesimlerine seslenmektedir. Tarafsız ve araştırmacı bir gazeteci olarak bilinen Didem Arslan Yılmaz, mesleğini etik değerlerle sürdürmeye devam etmektedir.