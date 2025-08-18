“Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” 25 Ağustos’ta Başlıyor

30 MAYIS 2025’TE SEZON FİNALİ YAPTI

Program, 30 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 1107. bölümü ile sezon finali gerçekleşti ve kısa süreli bir tatile girdi. İzleyiciler, “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak 2025?” sorusunu gündeme getirirken, resmi bir açıklama olmasa da geçmiş yayın takvimleri önemli ipuçları sunuyor. Yeni sezonun Ağustos sonu ya da Eylül başında başlaması bekleniyor. İzleyiciler, “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 2025 yayın tarihi belli oldu mu?” sorusunun yanıtını merakla bekliyor.

YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI

“Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”, Show TV’de yayımlanan ve gerçek yaşam hikayelerine odaklanan bir gündüz kuşağı programı. Program, 5. sezonunu 30 Mayıs 2025 itibarıyla tamamladı ve 1107. bölümüyle ara verdi. Yeni sezonun 25 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu. Hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de izleyici karşısına çıkacak.

SENDİKAL ÇIKAN RUBUL ÖYGELER VE HAYAT DOKUNUŞLARI

“Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”, “Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir” sloganıyla başlayarak, izleyicileriyle yeniden buluşmak için geri sayıyor. Kayıpların peşine düşen, sevdiklerinden özlemlerini gidermek isteyenlere umut aşılayan Didem Arslan Yılmaz, 6. sezonunda da gündemi belirlemeye devam edecek. Üstü kapanan dosyaların yeniden açıldığı, karanlıktaki sırların gün yüzüne çıktığı program, her zaman doğrunun ve adaletin yanında durarak, bu sezon da dikkat çekecek.