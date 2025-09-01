Haberler

Didem Taslan’ın Son Hali Gündemde

DİZİDEKİ HİKAYESİ İLE GÜNDEME GELDİ

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati Baş karakterinin sevgilisi Gamze Güneş’i canlandıran 51 yaşındaki Didem Taslan, son zamanlarda sosyal medyada konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu karakterle dikkatleri üzerine çeken Taslan, yıllar önceki performansıyla hafızalarda yer edinmişti.

Uzak Kaldığı Ekranlara Dönüş Müjdesi

Ekranlardan uzun bir süre uzakta kalmayı tercih eden Didem Taslan, son haliyle sosyal medyada yeniden gündem olmayı başardı. Kullanıcılar, eski dizilerden tanıdıkları bu ünlü ismin günümüzdeki görüntüsünü merak ediyor. Didem Taslan’ın o zamanki ve şimdiki hali, birçok yorum alıyor.

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

