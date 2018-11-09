Drogba futbola veda etti

Uzun zaman Galatasaray’da forma giyen ve taraftarlar tarafından sevilen oyuncu Didier Drogba futbolu bıraktı.

Dünya futbolunda attığı goller ve oyunuyla yıldızlaşan bir star daha kariyerini noktaladı. Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba, formasını giydiği ve sahibi olduğu ABD 2. Futbol Ligi’nde yer alan Phoenix Rising’in Louisville City’ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından aktif futbol yaşantısına noktayı koydu. Geçtiğimiz mart ayında açıklama yapan Drogba, sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olimpik Marsilya, Chelsea, Shanghai Shenhua, Galatasaray, Montreal Impact ve Phoenix Rising takımlarında mücadele eden yıldız futbolcu toplam 685 maçta 300 gol ve 114 asistle oynadı.

2012-2013 sezonun devre arasında Galatasaray’a transfer olan Drogba, sarı-kırmızılı forma ile 53 karşılaşmaya çıktı ve 20 kez fileleri havalandırdı.

Başarılı bir kariyere sahip olan Drogba, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İngiltere Premier Lig, 3 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield, 1 Spor Toto Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

TRT