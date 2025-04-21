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Didim Açıklarında 19 Göçmen Kurtarıldı

GÖÇMENLERİN KURTARILDIĞI OLAY

Didim ilçesi yakınlarında bir lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, lastik botun içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındıktan sonra olay yerine hızla yönlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-11), anında müdahale etti.

HAYAT KURTARMA OPERASYONU

Yardım ekipleri fiber karinalı lastik bot içindeki 19 düzensiz göçmeni, aralarında 7 çocuk bulunarak kurtardı. Göçmenler, başarılı bir şekilde kurtarılarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

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