Haberler

Didim Açıklarında 28 Göçmen Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonda 28 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. İhbar üzerine Didim açıklarında hareket halindeki bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi. Bölgeye yönlendirilen TCSG-909 ve KB-4 Sahil Güvenlik Botları, botu durdurdu.

Durdurulan botta yapılan incelemenin ardından 28 düzensiz göçmen ve aralarında 14 çocuğun bulunduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanan göçmenler, işlem sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ŞÜPHELİ GÖÇMEN KAÇAKÇISI

Operasyonda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Bu şüpheli adli işlemler için jandarmaya sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.
Haberler

Selendi’de Pekmez Üretimi Başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzüm hasadı tamamlandı, çiftçiler pekmez üretimine yöneldi. Hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de pazara satış yapmak için pekmez kaynatılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.