Didim’de 15 Kilo İncir İleği

DİDİM’DE İNCİR AĞAÇLARINDAN HIRSIZLIK YAPILDI

Aydın’ın Didim ilçesinde, sit alanında bulunan incir ağaçlarından 15 kilo incir ileği toplayan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, Balat Mahallesi’nde sit alanı içinde devriye çalışması yürüttü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, devriye esnasında ekipler, şüpheli şahısların varlığını fark etti. Yapılan kontroller sonucunda, İ.K. ve M.K. isimli şahısların incir ağaçlarından yaklaşık 15 kilo miktarında incir ileği topladığı belirlendi.

KORUMA ALTINDAKİ İNCİR İLEĞİ İÇİN İŞLEM YAPILDI

Aydın Valiliği’nin 2018/1 Nolu Tebliği uyarınca, toplanması koruma altına alınan incir ileğini toplayan şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Toplanan ilekler ve belgeler Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıslar hakkında hem adli hem de idari işlem süreci başlatıldı.