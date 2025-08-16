Haberler

Didim’de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Aydın’ın Didim ilçesinde, zeytinlik alanda gizlenen 16 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” suçuna ilişkin olarak Didim’in Akbük Mahallesi’nde devriye çalışması yaptı. Devriye esnasında ekipler, zeytinlik alanında kalabalık bir grubun bulunduğunu gözlemledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Bölgeye intikal eden ekipler, zeytinlik alanda saklanan 16 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca operasyonda, M.A.D. (62) isimli organizatör de yakalandı.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Yakalanan organizatör, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, bölgedeki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Afyonkarahisar’da 110 Aile Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Aile Kampı'na 110 aile katıldı. Etkinlik, çocukları dijital ortamdan uzaklaştırmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.
Haberler

Yüksekova’da Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı

Yüksekova'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, iki kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.