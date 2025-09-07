Didim’de 28 göçmen yakalandı

AYDIN’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 28 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanıyor. İhbar üzerine, Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun ardından bölgeye yönlendirilen TCSG-909 ve KB-4 Sahil Güvenlik Botları, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durduruyor.

GÖÇMENLER VE ÇOCUKLAR

Yapılan incelemede, bot içerisinde toplamda 28 düzensiz göçmen ile beraber 14 çocuğun bulunduğu tespit ediliyor. Operasyon kapsamında yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Ayrıca, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ise adli işlemler için jandarmaya sevk ediliyor.