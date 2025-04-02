Didim’de 4 Organizatör ve 36 Göçmen Yakalandı

Düzenlenen Operasyon Sonrası Yakalama

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 organizatör ve 36 düzensiz göçmen yakaladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Göçmenlerin Yakalandığı An

Akbük Mahallesi’nde belirlenen göçmenler, bota binmek üzereyken jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda 4 organizatör ve 36 düzensiz göçmen ele geçirilirken, 1 lastik bot, 1 bot motoru ve 1 traktör de operasyonda yakalandı.

Geri Gönderme Süreci

Yakalanan düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi. Bunun yanı sıra organizatörler gözaltına alındı.