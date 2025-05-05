Didim’de 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı açık sularda bulunan bir lastik botta 42 düzensiz göçmen kurtarılıyor. Alınan bilgilere göre, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) Olay Yeri’ne yönlendiriliyor. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki göçmenlerin, aralarında 5 çocuğun bulunduğu tespit ediliyor.

KURTARMA İŞLEMLERİ

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Bu tür operasyonlar, deniz güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede önemli bir yer tutuyor. Olay, bölgedeki göçmen kaçakçılığına karşı sürdürülen çalışmaları yeniden gündeme getiriyor.