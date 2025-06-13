Didim’de 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakalayarak müdahalede bulundu.

KAÇAK KAZIYA GEÇİT YOK

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına karşı etkin bir çalışma yürüttü. Edinilen bilgilere göre, Didim ilçesindeki Balat Mahallesi’nde, kaçak kazı yapmak amacıyla bir araya gelen A.K. (49), Y.E.Ç. (39), E.A. (54), Ü.B. (31), İ.T. (48) ve V.B. (48) isimli 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin bulundukları kazı alanında ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan bu kişiler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma sürmekte.